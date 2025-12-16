沈玉琳罹血癌近況曝光 黃鐙輝證實「能慢慢復出」

沈玉琳的狀況越來越好。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

黃鐙輝與左光平今（16日）出席好友邱志宇的發片記者會，被問到罹患血癌的沈玉琳最近狀況如何？黃鐙輝表示：「越來越好，看能不能錄一些比較不這麼累的節目，慢慢復出。」不過目前沈玉琳的免疫力可能比較差，所以還不能去探望他。

黃鐙輝提到沈玉琳手上本來有6、7個節目，生病後自己義不容辭幫忙代班，雖然還無法去探視，但兩人會用訊息聯絡，沈玉琳時常回覆很有元氣的貼圖。黃鐙輝認為按照沈玉琳目前的狀況，應該很快就可以跟大家見面。

黃鐙輝（左）每個月要付不少房貸。（圖／邱志宇提供）

近日台股大跌，擅長投資的黃鐙輝表示：「我早就預設到了，我認為這是正常回檔，真正大跌是之前川普關稅風波時，我早就把有賺的收回資金，以ETF為主。」不過黃鐙輝先前才換了新房，每個月要付20幾萬的房貸，直呼：「我根本沒有財富自由的感覺，壓力很大！」

