沈玉琳罹血癌「下週能回家」 親曝抗癌進度：胖了8公斤

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前已經完成第四期療程，不必骨髓移植，可順利返家過年，好友潘若迪更透露他下週就可以出院回家團圓，對此，沈玉琳稍早也向本報做出回應。

沈玉琳表示，下週可不可以出院要由主治醫師決定，「不過用請假的方式回家過年是一定沒問題，能在家陪老婆小孩過年覺得很幸福。」

沈玉琳也說他出院後，每個月要回診一次，主要就是驗血看報告，生活飲食沒有特別限制，就是睡眠品質要好，營養要均衡，「現在體重比剛住院時足足胖了8公斤，因為老婆每天都會帶大餐來吃。工作安排在元宵節過後，心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息。」

