沈玉琳罹血癌「住院拚復工」 新節目洽談中回歸時間點曝

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，還可以短暫出院，今(16)日再傳出好消息，沈玉琳預計可以在元宵節後復工，並透露已經有在洽談新節目，他稍早也回應記者透露細節。

沈玉琳住院快五個月，這期間都在積極做治療，只有偶爾可以請假幾個小時回家，沈玉琳目前狀況穩定，能夠追劇、超慢跑等，住院期間還有餘力能夠洽談新節目，看來已經在為復工做準備。

至於復出日期？沈玉琳透露預計是元宵節，也就是明年3月初左右，不過確切日期還是要以主治醫師為主。雖然沈玉琳並無大礙，但這之後還是要持續做追蹤，出院也還是要定期回診，沈玉琳說治療都很順利、元宵節後會是復工期，「出院會再早一點，正確時間要由主治醫師判斷決定。哪一個節目先復工還要再跟製作單位討論。」

