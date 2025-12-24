沈玉琳臉型暴瘦一大圈！甜喊「老婆有修圖」 復工時間點曝光

沈玉琳身形暴瘦一大圈，本人親自解惑。（圖／IG@williamshen1224）

藝人沈玉琳今年7月家中病倒緊急送醫，確認罹患白血病，被迫全面停工。所幸歷經5個多月的治療後已無大礙，本人也親自在平安夜這天向外界報平安。不過整個人身形消瘦，卻意外讓粉絲們擔心，對此，沈玉琳回應了。

沈玉琳向《中國時報》表示治療很順利，主治醫師也很滿意目前的成果，「完全治癒出院大概是過年前，預計過完元宵節可以恢復工作。」疼愛家人的沈玉琳也說，跨年那天會請假回家陪伴妻女一起度過。

談到照片臉型為何大消風？沈玉琳坦承，其實自己反而還胖了10公斤，「我住院反而變胖，入院前58公斤，現在是68公斤，覺得變瘦應該是拍攝角度跟我老婆有修圖的關係」。

至於58歲生日願望為何？沈玉琳則希望，「生日願望是趕快復工，繼續散播歡樂散播愛。」並祝福眾人耶誕快樂、新年快樂。

值得一提的是，沈玉琳的貼文在IG上曝光後，底下湧入大量藍勾勾帳號，結果清一色都是啦啦隊，包含筠熹、禾羽、巫苡萱、孟潔、小帆、小映、岱縈、琳妲、艾融等。也顯現沈玉琳在演藝圈的廣大人脈，更跨足到啦啦隊，眾人都在期盼早日康復。

