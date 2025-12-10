沈玉琳血癌住院今年0尾牙 潘若迪曝病況「年前就可以回家」

若迪曝沈玉琳近況。（翻攝自潘若迪臉書）

沈玉琳在今年7月底因身體不適就醫檢查確診血癌，在內湖三軍總醫院急救後目前已經轉到台大醫院治療，住院至今4個半月，好友潘若迪透露他病況表示「年前可以回家。」

潘若迪自沈玉琳住院後，經常到醫院探視，近日他接受媒體訪問也曝近況表示「我有看到他本人，他很好，不用擔心，讓他好好休息。」由於化療擔心感染，潘若迪每天透過視訊聯繫，並表示：「他大概過年前就可以回家，一定可以。」

57歲的沈玉琳去年底暴瘦，今年7月，因為身體不適，到內湖三總就醫檢查確定為血癌，後轉院台大治療，而堪稱演藝圈的尾牙王的他，由於生病今年也確定沒有接任何尾牙工作，對此潘若迪表示「生病了必須好好休養，年後之後再說吧，到時候看他身體狀況，給他一些時間。」

