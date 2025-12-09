沈玉琳血癌住院！潘若迪曝「最新病況」揭回家時間

潘若迪（中）打扮成麥克傑克森。（圖／記者黃雅琪攝影）





現年57歲的「荒謬大師」沈玉琳確診血癌（白血病），目前仍在台大醫院接受治療中；好友潘若迪今（9）日與徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺等人，現身綜藝節目特別企劃錄影，坦言兩人一直有保持聯繫，沈玉琳身體狀況良好。

潘若迪今日現身攝影棚，整張臉被塗成深黑色肌膚模樣、穿著全身紅色套裝，打扮成「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson），他一燦笑立刻露出「招牌若迪白」牙齒，畫面對比逗樂全場：「沒辦法，他們把我臉塗成這樣。」

談到好友沈玉琳目前身體狀況，潘若迪表示兩人一直有透過視訊聯繫，他現在按照醫囑養病中，吃喝都正常還胖回原本的模樣了，要大家不用擔心他的健康；過去常接下超過20場的「尾牙王」沈玉琳，今年還要再緩緩才能回歸，預計過年前可以回家。



