沈玉琳血癌康復回歸！外景錄影禁菸區3度抽菸 本人回應：會注意改進

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

主持人沈玉琳去年因罹患血癌住院治療，暫停工作近8個月的時間，直到近期才回歸螢光幕前開始工作，而他還與好兄弟潘若迪等人開設新節目《人生無限好公司》，日前一行人還到西門町出外景與民眾互動，但當天卻被目擊沈玉琳竟然在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置，而在經過12小時的錄影後，他也被拍到神情疲憊返回住處。

沈玉琳被目擊在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置。（圖／資料照）

根據《時報周刊CTWANT》報導，本月3日沈玉琳領軍帶著潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融開始錄製節目《人生無限好公司》，一行人先是到新北市板橋慈惠宮開工祈福，隨後到台北西門町開始正式錄影，但在中午抵達下場後，沈玉琳就被看到與一群工作人員在騎樓陰涼處3度抽起加熱菸，無視該地禁菸規定。

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由於本次活動是要眾人一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾，所以可以看到主持人們與工作人員在貨車抵達後，開始搬運鍋爐等重物，而有意幫忙，但現場人員顧及他的身體狀況，沒有給他搬過重的東西。而到了傍晚7點錄影結束後，主持群們便前往台北市用餐近兩個小時，接著沈玉琳就在友人的陪同下搭乘計程車返回住處，但下車時被目擊臉上有些疲憊。對於，在西門町抽加熱菸一事，沈玉琳也回應，「會注意改進。」





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