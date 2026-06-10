沈玉琳血癌復出爆「3度違法抽加熱菸」 本人親上火線回應了

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剛從鬼門關走一回的沈玉琳，大病痊癒後，被拍到3度違法抽加熱菸。（本刊資料照）

現年58歲沈玉琳日前因血癌休養8個月，剛從鬼門關走一遭的他，大病痊癒後他積極復出，卻被抓到3度違法抽加熱菸。對此，沈玉琳做出回應了。

「荒謬大師」沈玉琳暫離演藝圈8個月後，近日積極重返螢光幕投入工作，不過據《CTWANT》報導，沈玉琳為新節目《人生無限好公司》從早忙到晚，連續工作近12小時，整體精神與體力狀況頗佳，不過出外景時，卻被拍到和一群工作人員躲在靠近騎樓的遮陰處乘涼，期間癮難耐，竟在西門町禁菸區3度抽加熱菸，而當天還是「63禁煙節」。

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據了解，台北市衛生局已正式公告，西門町商圈自6月1日為除吸菸區外，全面禁菸，若於禁菸區吸菸，將依《菸害防制法》可處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

對此，針對被爆出3度違法抽加熱菸一事，沈玉琳僅簡單的表示「會注意改進。」

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★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

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