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即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

58歲藝人沈玉琳去年（2025）罹患血癌住院，所幸近期已大病初癒，目前滿血復活重返螢光幕前；只是，對方被周刊鏡頭直擊，他於本月3日錄製節目時，竟在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置，消息一出引發各界高度關注。對此，沈玉琳今（11）日下午親上回應了！

沈玉琳今日下午受訪指出，自己現在煙量真的非常少，發病前一天大概一包，現在一天大概3根，剛好那天被拍到3次，因為自己就是早中晚各一次。

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不過他也喊話，再三呼籲能想辦法戒菸就戒菸，政府輔導機構有很多新式藥物，吃下去後會對煙味感到噁心，「有機會我會去嘗試」，即便自己說白血病跟煙無關，但因為煙還是可能造成其他肝臟、肺臟相關問題，所以為了自己的健康著想，還是想方法能夠早日戒菸就早日戒菸。

快新聞／沈玉琳血癌復出！

藝人沈玉琳受訪談違法抽菸。（圖／民視新聞）

同時他也透露，老婆芽芽在他病發前就勸自己別再抽菸，雖然有人會因焦慮或心情挫折戒菸失敗，但不要靠意志力或與朋友打賭等很蠢的方式戒菸，「人都有人的弱點，有人壓力大喝咖啡、喝茶、打皮克球、抽菸，每個人對情緒壓力的排解方式不一樣」。









《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

原文出處：快新聞／沈玉琳血癌復出！遭抓包「3度違規抽加熱菸」 本人親曝菸癮內幕

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