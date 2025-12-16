沈玉琳血癌有望過年前返家！黃鐙輝洩最新病況 「復工進度」曝光

記者徐珮華／台北報導

57歲資深藝人沈玉琳罹患白血病（俗稱血癌），今年7月29日入院急救後持續接受治療，好友潘若迪每日透過視訊電話關心，日前透露他恢復狀況良好，「大概過年前就可以回家，一定可以。」與沈玉琳頗有交情的黃鐙輝，今（16）日出席活動受訪時，也分享他最新近況。

黃鐙輝（左起）出席邱志宇〈曇花〉見面會。右為左光平。（圖／邱志宇提供）

黃鐙輝今日站台好友邱志宇〈曇花〉媒體見面會，談及沈玉琳近況，表示自己目前還無法前往探視，但平時會透過訊息關心，對方則以充滿元氣的招牌動作貼圖回覆。而沈玉琳過去被視為廠商最愛的尾牙主持人，黃鐙輝透露他目前仍無法接下相關工作，不過身體狀況持續好轉，正慢慢恢復健康，未來會先錄製一些較不勞累的節目，循序漸進復工。

沈玉琳持續對抗白血病。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

除了關心好友，去年以新台幣4700萬元購入南港72坪新宅的黃鐙輝，坦言自己有3個小孩、9隻貓需要照顧，包含房貸在內，每月支出近30萬元，完全感受不到「財富自由」的輕鬆，甚至曾考慮兼職時間彈性的Uber司機工作。談及家庭，他還爆料丈母娘萁媽近日赴日旅遊，笑說：「只要她賺的可以付，就會自己付，但常常不能付。」

