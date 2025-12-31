沈玉琳血癌治療5個月「仍未出院」 好友鬆口復出時間點

【緯來新聞網】知名主持人沈玉琳今年7月突然病倒，送醫檢查證實罹患血癌，日前適逢他58歲生日，除了對外報平安，也透露目前仍在治療期間，因此至今尚未出院。雖然復出意願積極，但恐無法回到「錢來就幹」的全盛時期，必須看身體狀況而定。

沈玉琳罹患血癌，住院治療5個月。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳12月24日慶祝58歲生日，他在社群平台曬出與妻子芽芽的合照，寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，令外界好奇何時可以復工。

沈玉琳在生日當天報平安。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

據《鏡週刊》報導，沈玉琳原本共安排4至5次的化療，目前完成3次，最快可望在農曆年前完成，若療程結束後沒出現副作用，醫師才會評估是否可以出院。好友詹惟中則透露，沈玉琳預計明年2至3月左右復出。



知情人士表示，沈玉琳除了血癌，身體還有其他器官要同步追蹤和治療，因此院方安排檢查，也成為他仍未出院的主因。另外，有業界人士發現，沈玉琳在工作選擇上的態度有所轉變，以往「錢來就幹」的心態轉為僅考慮電視台固定的主持工作。



除了電視節目，沈玉琳還有不少合作的網路頻道，據悉他在生日公告後，廠商紛紛找上門探詢，但因沒人確定他何時回歸，因此都還在觀望中。另有一說是，沈玉琳擔心身體無法負荷，過去常接的活動，以及商業行程會暫時婉拒。

