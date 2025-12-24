沈玉琳血癌過58歲生日！ 曬與妻甜蜜合影「快要可以見面」 復工時間曝

四季線上／陳軒泓 報導

演藝圈「荒謬大師」沈玉琳今年7月底驚傳身體不適，緊急送往醫院治療，事發突然引起各界關注，隨後8月初他在社群證實罹患白血病（血癌），為了專心養病也同時宣布暫停演藝工作，手上主持的《11點熱吵店》則另找人代班。而在治療期間沈玉琳不時會分享近況，向廣大關心他的人報報平安，也曾發文強調會全力配合治癒計劃，相信很快就可以帶著健康的身體跟大家見面，而今（24）日正值58歲生日，沈玉琳PO出最新照片，手捧著生日蛋糕開心喊話：「快要可以見面了」。

沈玉琳過58歲生日，曝血癌治療近況（圖／翻攝 沈玉琳的御琳軍FB）

沈玉琳歷經4個多月的治療，康復狀況出現曙光，他在社群分享過生日的喜悅，文章寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，同時曬出近況照，老婆芽芽親著他的臉頰同框，二人一起拿著愛心形狀的生日蛋糕，沈玉琳雖與過往相比臉型消瘦了不少，但掛著開心笑容的他，看起來甜蜜又幸福，讓不少人都為此替他感到高興，網友也紛紛留言祝福他生日快樂，更期待他日後健康回歸螢光幕前。

沈玉琳剛入院治療的模樣（圖／翻攝 沈玉琳的御琳軍FB）

據了解，沈玉琳先前受訪時透露，目前的治療進度順利，至於出院時間預估是農曆年前後，不過仍需待主治醫師評估，另外有關主持節目的動向也還在洽談中。身為好友的潘若迪也會定期探視他，潘若迪大讚沈玉琳是「不服輸的鬥士」，也透露本人的狀況很好，就是好好休息，也信心喊話：「他大概過年前就可以回家，一定可以」。

