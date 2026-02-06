沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工

沈玉琳證實下週將回家過年。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）





58歲資深主持人沈玉琳去年8月罹患血癌，全面停工專心養病，如今時隔近半年，他先前透露治療結果相當順利，不必進行骨髓移植，預計將在元宵節後復工，而好友潘若迪今（6）日透露他將於下週出院與家人團圓過年，對此，沈玉琳稍早也回應《EBC東森娛樂》曝光目前身體狀況。

沈玉琳表示，「下週可不可出院要由主治醫師決定，不過用請假的方式回家過年是一定沒問題，過年都在家陪老婆小孩。」至於出院後是否還需往返醫院，他則透露，每個月需回診一次，主要就是驗血及看報告，生活飲食也沒有特別限制，就是睡眠品質要好，營養要均衡。

沈玉琳先前因生病身形消瘦不少，談及目前恢復情況，他則說已經比剛住院時足足胖了8公斤，「來到了68公斤，因為老婆每天都會帶大餐來吃，食慾特別好。」至於接下來的復工安排，沈玉琳則證實一樣維持在元宵節過後，不久後就能與觀眾見面。



