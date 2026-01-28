沈玉琳身體狀況好轉！醫評估不必骨髓移植「可回家過年」 最快這時復工

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深藝人沈玉琳身體狀況傳出好消息。根據《聯合報》報導，距離沈玉琳去年7月29日住進加護病房後，如今新年春節即將到來，他也親口證實：「治療非常順利，剛剛結束第4個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植。」應該能夠回家過年，並預計在元宵節過後復工。

沈玉琳親口證實：「治療非常順利」應該能夠回家過年，並預計在元宵節過後復工。（圖／沈玉琳的御琳軍 FB）

沈玉琳去年7月無預警確診急性白血病，病情一度惡化、住進ICU，之後持續接受化療，至今治療5個月仍在醫院休養中。治療期間，化療讓他的頭髮幾乎全數掉光，身形也明顯消瘦，健康狀況備受外界關注。

廣告 廣告

據《聯合報》報導，沈玉琳表示，原本急性白血病治療可能需進行骨髓配對移植，但目前各項數據顯示恢復情況良好，醫師評估不必進行移植手術，也讓他鬆了一口氣，還能返家與家人團聚過年。

不過，關於是否要這麼快復工，有好友勸他放慢腳步，將時間多留給家人與休養，向來被稱為「工作狂」的沈玉琳，未來也將調整工作節奏，在健康、家庭與事業之間，尋找最合適的平衡點。

更多FTNN新聞網報導

劉冠廷談育兒生活！曝兒子暖心一句話 過年返鄉成「吉祥物」村民搶合照

沈玉琳慶58歲生日！臉頰凹陷暴瘦現身 親揭復出時間：快要可以見面了

黃鐙輝揭沈玉琳近況！曝他狀況有越來越好 自爆換房後月繳近30萬

