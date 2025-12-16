沈玉琳身體近況曝光！黃鐙輝親洩私訊內容

黃鐙輝16日現身邱志宇的發片記者會，兩人是一次在節目專訪認識，從聊夢想、談童年偶像到創作，黃鐙輝在邱志宇身上彷彿看到自己小時候的影子，他雖然自稱負債，但事實上是購入新房，每個月開銷將近30萬台幣，被問到沈玉琳的恢復狀況，黃鐙輝也鬆口了。

資深主持人沈玉琳7月因血癌住院，經過數個月的治療，目前病況越趨穩定，好友潘若迪曝沈玉琳年底前就可以回家。黃鐙輝也透露沈玉琳的身體越來越好，希望可以慢慢恢復健康，耳聞之後應該會出來錄影，以沒那麼累的工作為主，但目前黃鐙輝還沒看到沈玉琳本人，不過傳訊息問近況，沈玉琳會回貼圖。

聊起今天（16日）台股大跌，黃鐙輝表示這是回檔，準備要衝上3萬點，也透露自己持股會以ETF多一點。被問到有沒有機會投資邱志宇，他苦笑說剛換新房子，目前負債三、四千萬，每個月開銷很大，沒有辦法。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導