沈玉琳過58歲生日！曬照曝抗癌最新狀況 網友：瘦了好多

沈玉琳今po出抗癌的近況照片，並提到感謝大家的生日祝福，他也透露「快要可以見面了」。（翻攝自沈玉琳臉書）

57歲電視節目製作人、資深藝人沈玉琳日前幾個月前確診罹患血癌，經過醫療團隊的努力下，他的病況已趨近穩定，沈玉琳今（24）日po出抗癌的近況照片，並提到感謝大家的生日祝福，他也透露「快要可以見面了」。

沈玉琳在8月左右時確診罹患血癌，他8月22日於臉書po文，提到自己的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，已住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。他很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵都有收到、都放在心裡，這些支持，會是療癒過程中最強大的力量。「請放心，我會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。我們後會有期 Together forever」。

在醫療團隊經過4個月努力下，沈玉琳已漸漸穩定，他今天終於再度於臉書po文，大方曬出自己度過58歲生日照，並感謝大家給予的生日祝福，他也透露目前治療非常的順利，「快要可以見面了」。

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「玉琳哥生日快樂，看你瘦了好多」「玉琳哥生日快樂！等你閃亮回歸喔！」「把健康顧好，人才有夢想，祝早日康復，生日快樂」「生日快樂！ 這個世界需要您帶來歡笑」「加油早日康復，等你回來講潘老師跟保姆的故事」。

