沈玉琳違規抽菸露面了！昔日「1天1包」如今下場曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕58歲的沈玉琳罹患血癌康復後近期剛風光復工，不料卻被週刊目擊在西門町錄製外景期間，於禁菸區三度吸食加熱菸，大病初癒卻帶頭違規引發外界輿論砲轟。對此，沈玉琳今(11)日回歸《11點熱吵店》節目時大方認錯，並向大眾公開道歉，直言那是「不當示範」。

沈玉琳違規吸菸遭直擊，認錯是不當示範。(記者潘少棠攝)

外界質疑大病初癒為何還抽菸？沈玉琳坦言白血病是因為來自從小到大累積的基因複製的錯誤，所以跟菸不菸倒是沒有什麼太大的關聯。但他隨即強調，自己絕對沒有鼓勵大家抽菸的意思。沈玉琳透露，其實老婆早在病發前就常常叮嚀、叫他別再抽了，但他坦言戒菸真的不容易，不能只靠偏方或賭氣：「戒菸很難，事實上我之前戒菸門診，醫生也告訴我說，戒菸沒辦法靠意志力，因為任何靠意志力戒菸的方式通通都是失敗的。也不要靠朋友說『我們來打賭看誰先抽』，不要用這麼蠢的方式，還是要尋找專業，因為現在醫學中心都有戒菸門診，可以去尋求他們的幫助。」

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沈玉琳菸量已降至每日3根，認抽菸為排解壓力。(記者潘少棠攝)

沈玉琳坦承抽菸是自己排解壓力的方式，不過他也強調自己現在的菸量已經降到極低：「我發病前那時候1天大概一包，我現在1天大概3根吧，就早餐、午餐、晚餐剛好，那天剛好被拍到三次。據說該媒體是從我出門就跟，剛剛好很關心我。」

沈玉琳也透露未來會嘗試前往戒菸門診並配合新式藥物治療，他並在現場大力呼籲大眾提早戒菸：「利用這個機會呼籲大家，能戒菸就早點戒菸，因為即便我講說白血病跟菸無關，但是因為菸還是有可能造成其他比如說肝臟、肺相關的一些問題，為了自己的健康著想，還是想辦法能夠早日戒菸就戒。」

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