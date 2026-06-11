沈玉琳露面談違規抽菸「3根全被拍」真相 認「戒菸失敗」老婆芽芽狂勸也沒用

沈玉琳也想戒菸。鄒保祥攝

藝人沈玉琳大病初癒，今（11日）正式回歸主持綜藝節目《11點熱吵店》。日前他被週刊拍到在西門町商圈的禁菸區內 3 度使用加熱菸，引發外界高度關注。對此，沈玉琳錄影空檔接受媒體聯訪時，首度正面回應此事，態度顯得相當大方與坦然，直言自己「下次真的要注意、要改進」，也大方承認戒菸失敗。

沈玉琳抽菸是為了紓壓。鄒保祥攝

紓壓成弱點

對於外界關心他大病初癒卻仍菸癮未斷，沈玉琳坦言，身為公眾人物在禁菸區抽菸是「不當的示範」，自己並非想幫忙開脫。他無奈表示，這一行有時候面臨許多焦慮與煩惱，每個人排解情緒壓力的方式不同，「有人喝咖啡、有人打匹克球、有人抽菸，人都有人的弱點。」

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面對老婆芽芽從生病前就常常勸他別再抽了，沈玉琳也首度鬆口承認「戒菸失敗」。他認為戒菸真的很難，不應該只靠意志力或和朋友打賭等愚蠢的方式，並引述醫生的話指出，任何僅靠意志力的戒菸方式通常都會失敗。他透露身邊很多朋友戒菸借了5年又抽回來，可能遇到一個焦慮或心情挫折就會這樣。

白血病主因

沈玉琳也特別澄清，主治醫師有向他說明，白血病主要是來自從小到大累積的基因複製錯誤，因此與抽菸並沒有太大的直接關聯。不過他隨後也補充，雖然白血病與抽菸無關，但吸菸還是可能造成肝臟、肺臟等其他身體器官的問題，為了自己的健康著想，還是想辦法早日戒菸，有機會也想去嘗試醫學中心的專業戒菸門診，透過新式藥物來戒菸。

談到被拍到的過程，沈玉琳透露，目前自己的抽菸量已經大幅減少，在發病前大約 1 天要抽掉一整包，現在 1 天大約只抽 3 根，基本上就是早餐、午餐、晚餐後各一次。他笑說：「那天剛好被拍到三次，因為我就是早中晚各一次，據說該媒體是從我出門就跟了，剛好早中晚就拍到這個，現在大家真的很關心我。」

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



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