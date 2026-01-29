沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出

娛樂中心／李汶臻報導

58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。

主持人沈玉琳2025年7月29日驚傳身體不適送醫，一度傳出是因「猛爆性肝炎」被送到加護病房搶命。而經過一連串的檢查，於隔月（8月）確診是血癌，事後轉院台大並持續進行高強度化療及標靶治療。

沈玉琳抗癌半年「熬過4療程」近照流出！臉蛋「變了」復工計畫鬆口了

沈玉琳（左）去年12月24日迎來58歲生日，當時就上傳與老婆芽芽（右）的同框照。（ 圖／翻攝「沈玉琳的御琳軍」臉書）





沈玉琳自去年12月底在臉書上傳生日照後，就不曾再更新動態。1月28日傳出最新消息，據《TVBS新聞網》報導，沈玉琳親自透露自己已完成第四個療程，且經醫生評估不需要做骨髓移植，且可以回家過年。至於復工時間，沈玉琳透露可照計畫的時間復工。據了解，沈玉琳先前就曾預測「出院日期可能在元宵節後」。

此外，節目製作人日前也前往病房探望沈玉琳，並PO出開會畫面。照片中可見，沈玉琳身穿灰色刷毛外套、頭戴黑色帽子，坐在沙發上雙腿交疊，神情放鬆、氣色看起來不錯，整體狀態與一個月前模樣明顯圓潤不少。

