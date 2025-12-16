沈玉琳「爆罹患血癌5個月」復工進度曝光！黃鐙輝鬆口好友訊息內容

黃鐙輝16日出席好友邱志宇新單曲記者會。李鍾泉攝

資深藝人沈玉琳之前驚傳罹患白血病（俗稱血癌），好友潘若迪經常透過視訊電話關心，日前透露他恢復狀況良好，「大概過年前就可以回家，一定可以」，而與沈玉琳頗有交情的黃鐙輝，今（16）日出席好友邱志宇的新單曲〈曇花〉記者會時，也大方分享沈玉琳復工進度。

沈玉琳7月底驚傳罹患血癌（白血病），初期因白血球異常增生導致身體不適住院，經積極化療與標靶治療後，病情已獲初步控制，骨髓檢測顯示新生血球正常，已可返家休養，狀況正逐步好轉。而他手上原本的6、7個節目，黃鐙輝也義不容辭地幫忙代班救火。

黃鐙輝今為好友邱志宇的新單曲〈曇花〉媒體見面會站台，談及沈玉琳近況，他坦言目前還無法前往探視，但都會透過訊息關心，沈王琳也會以貼圖回覆；由於沈玉琳過去被封為廠商最愛的尾牙主持人，黃鐙輝坦言他身體狀況逐漸好轉後，確實有在規劃未來可能先錄製一些比較不勞累的節目，以循序漸進方式尋求復工。

邱志宇（中）推出新單曲〈曇花〉，黃鐙輝（左）、左光平16日現身站台。李鍾泉攝

除了分享好友近況，黃鐙輝也罕見談及自身經濟壓力。他去年以新台幣4,700萬元購入南港72坪新宅，肩負房貸之餘，家中還有3名子女與9隻貓需要照顧，每月固定支出逼近30萬元，直言距離外界想像的「財富自由」仍相當遙遠，生活絲毫不敢鬆懈。

他今笑稱，自己曾一度動念考慮兼職時間彈性高的Uber司機工作，以因應現實開銷，還爆料丈母娘「萁媽」近日赴日旅遊，幽默說：「只要她賺得夠付就會自己付，但多半還是付不了。」



