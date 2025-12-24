沈玉琳58歲生日親報平安 鬆口回歸主持工作時程

沈玉琳在社群平台親自向外界報平安。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳日前驚傳罹患血癌，隨即全面停工、專心接受治療，消息一出讓圈內好友相當擔心。今（24日）適逢他58歲生日，沈玉琳在社群平台親自向外界報平安，感謝各界祝福並透露治療進展順利，「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，證實身體狀況持續好轉，復出螢光幕指日可待。

沈玉琳的摯友潘若迪日前也分享他的復原近況，透露自己只要有空就會前往照顧、探望，兩人情誼深厚。潘若迪感性表示，每天清晨在公園做早課時，都會特別為沈玉琳迴向，希望他早日康復。

談及治療過程，潘若迪指出沈玉琳一切依照醫囑進行，對健康狀況相當謹慎，「他回家前都會詢問主治醫師。」中秋節當天，沈玉琳也曾短暫返家與家人團聚，期間兩人幾乎天天以電話或視訊聯繫，潘若迪也會抽空前往探病，貼心帶上沈玉琳最愛的滷牛肉補身。

潘若迪笑說，沈玉琳氣色逐漸恢復、甚至「胖回來了」，整體狀況相當不錯，也希望外界給他多一點時間安心休養，「看情況年底應該可以回家，工作年後再說。

