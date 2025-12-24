沈玉琳58歲生日露面！「抗癌5個月暴瘦」：快可以見面了

沈玉琳與老婆芽芽慶祝58歲生日。（圖／翻攝自臉書 @沈玉琳的御琳軍）





58歲資深藝人沈玉琳，今年7月證實罹患白血病（血癌），積極住院治療。演藝工作全面停工，如今時隔5個月，沈玉琳今（24）日在社群曬出與老婆芽芽的慶生合照，並分享近況寫下：「快要可以見面了」。

沈玉琳24日曬出一張慶生合照，配文寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」只見他身穿紅色毛衣，頭戴黑色鴨舌帽，身形看似已胖了一些回來，一旁的老婆芽芽則身穿白色上衣 抬頭親吻沈玉琳的臉頰，夫妻倆互動十分甜蜜。

廣告 廣告

而沈玉琳先前受訪時也透露，目前治療情況都很順利，「預計是元宵後會到螢光幕前」，不過確切時間仍待主治醫師評估後才能決定，他也透露，現在身體狀況一切良好，目前已經有新節目正在洽談中，很快就會與觀眾見面。



【更多東森娛樂報導】

●沈玉琳血癌住院！潘若迪曝「最新病況」揭回家時間

●沈玉琳抗癌5個月！證實「農曆年後復工」：新節目洽談中

●黃鐙輝認負債8位數！每月開銷近30萬 曝沈玉琳近況

