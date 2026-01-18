沈男騎重機誤闖國五 國道警開罰

３１歲沈姓男子騎乘重機從國五坪林交流道上國道後，國道警方獲報於雪隧宜蘭端南下出口等候遭攔阻。（國道警察提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一輛重機於十七日下午二時餘，從國五坪林交流道上國道後，一路往南進入雪山隧道，被許多駕駛見狀紛紛錄下影像，並通報國道警方，警方於雪隧宜蘭端南下出口等候，騎士一出隧道就立刻被攔停。依「道路交通管理處罰條例」開罰，可處三千元至六千元罰鍰。

國道警察頭城分隊長鄭明源指出，三十一歲沈姓男子十七日下午約二時餘，騎乘重機從國五坪林交流道上國道後，國道警方獲報於雪隧宜蘭端南下出口等候，沈男騎乘約十五分鐘後，約二時二十分被警方攔下在雪隧宜蘭端南下出口遭攔阻，依「道路交通管理處罰條例」開罰。

鄭明源說，根據現行「道路交通管理處罰條例」第９２條修正規定，台灣大型重型機車（指排氣量５５０西西以上的重機），可依交通部所公布之時段及路段行駛於高速公路。但目前交通部僅開放國道３甲，全線開放排氣量２５０西西以上大型重型機車行駛，其餘未開放，依法重機仍禁止行駛於其他高速公路。