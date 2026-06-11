沈芯菱與她的草根台灣 旗津國中辦理生命講座

旗津國中十日辦理生命講座，邀請沈芯稜前往這個小島，和國二的學生分享生命的歷程與感動，演講過程中，沈博士馬上抓住學生的心，在和學生的互動中，學生的每一個發言，都用肯定的語氣，讓學生可以熱情的回應。(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，沈芯稜的事蹟讓學生大開眼界，她十一歲那年，母親為她購置了一台中古電腦，這台電腦沒有成為她的娛樂玩具，反而成為她改變世界的起點；看見祖父因文旦收購價格過低而愁眉不展，她自學架設了「大斗六文旦產銷網」幫忙推銷，成功為農民打開生路。

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黃火炎校長表示，在她的故事中，最吸引人的地方是幼時的她跟著父母睡過貨車、住過鐵皮屋，在路邊擺攤販賣汽水與花生，比現場的國中生過得還辛苦；雖然生活清苦，但父母的言傳身教讓她深信「再怎麼窮，也不能窮良心」，這句話直指目前學校推動的品德教育的核心。

黃火炎校長也指出她的國中時代和大家一樣青澀、面對課業與未來的年紀，她因不忍見到雲林柳丁被賤賣，以「一元柳丁」為題投稿發聲；她從不怨嘆資源不如人，因為她明白「老天爺給我們的不是運氣，是勇氣」，這份勇氣最終引起社會巨大迴響，促使相關單位正視並辦理收購方案。

黃火炎校長也說，看著她從十三歲起背起相機走遍全台，記錄下基層勞工、漁民、農民的真實容貌，她曾感悟「人生中最重要的這個字-愛，卻很難開口」。

現場沈博士徵求學生自由發言打電話給父母說愛，沒有人敢如此公開表達，卻有學生說，校長要畢業了(退休)，我要向他表達，竟然跑來校長面前大聲說：校長，我們愛你。沈博士見證這歷史的一刻，也問火炎校長要回甚麼？黃火炎校長也大聲地說：我也愛你們！讓這場講座達到高潮。

沈博士一路上獲得了無數的獎項與讚譽，更一路深耕學業，取得台大商學研究所博士學位；在世俗定義的成功裡，她走得清醒而堅定，因為她很早就知道「真正的人生沒有標準答案」，考卷上或許有對錯，但生命的價值沒有框架，如她曾說的：「真正的窮不是沒有錢，而是沒有能力去付出」。

在沈芯菱身上，我們看見了一場由「看見」與「行動」發起的溫柔革命，改變世界不需要等到長大，也不需要擁有巨大的財富，只要心懷慈悲，每一次的付出，都能在別人的生命裡點燃星火；用良心感受世界，用行動表達愛，寫出屬於自己獨一無二的人生答案。

該活動在意猶未盡中結束，黃火炎校長特別感謝高雄名醫九大聯合診所院長施永雄結合各方賢達，促成講座深耕校園、嘉惠學子；還特別帶沈博士逛得獎的美麗的校園，讓沈博士感受到旗津人的熱情。