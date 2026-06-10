沈鄭配建議外洩 王世堅要黨中央查內鬼 林楚茵：媒體的本事 只能說很厲害。曾薏蘋攝

民進黨立委中常委王世堅不滿上週中常會中建議，台北市長參選人沈伯洋可以宣布找副閣揆鄭麗君搭檔一事外流，要求黨追查洩密；民進黨發言人林楚茵今表示，她相信黨內同志都會很努力的把自己的發言留在會議室內，但是對於媒體（跑新聞）的本事，「我只能豎起大拇指，很讚、很厲害」。

對於王世堅不滿自己中常會發言外洩，要求黨中央查「內鬼」，林楚茵說，民進黨的中常會，大家一定都會暢所欲言，把大家認為對黨中央最好的意見提出來。當然意見有人提出來之後，也會有人對這個意見不一定認同，所以就會討論。

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她說，她們都理解就是王世堅同志，對於台北市的了解，所提出來的建議跟規劃，都是希望沈伯洋未來的市長選舉能夠順利，並當選台北市長，所以這個部分大家都能理解。

她說，至於說是不是要查這個所謂的洩密，或者是沒有人通風報信，她想，各位媒體朋友，自己也是媒體出身，大家都為很努力的希望能夠跑到新聞，所以有的時候呢，大家很努力，他們也知道，所以他們也很努力的希望把所有的事情讓大家知道。

她指出，但是媒體大家的功力都非常的好，一定也有一些消息會在大家的努力之下，就會傳出去。她相信黨內同志大家都會很努力的把自己的發言留在會議室內，但是對於媒體的本事，她只能豎起大拇指。

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