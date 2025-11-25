沉寂1.2萬年！衣索比亞火山噴發 煙柱高達14公里畫面曝

位在衣索比亞北部的「海利古比火山」（Hayli Gubbi）在沉寂上萬年後首度噴發！從曝光的畫面看到，煙柱直衝天際高達14公里，火山灰已飄向葉門、阿曼，甚至印度及巴基斯坦北部。儘管目前沒有造成人員傷亡，不過當地官員表示，火山灰覆蓋了許多村莊，威脅到許多居民的生計。

火山灰飄向葉門、阿曼。圖／美聯社、路透社

全球火山計畫資料庫的資料顯示，這座火山沉寂已久，在目前所處的地質年代「全新世」並沒有噴發的紀錄，也就是說，它休眠了將近1.2萬年。

廣告 廣告

國際裝新／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

全球首國禁非電動車進口 衣索比亞油價漲8%

衣索比亞土石流二度坍方 罹難人數至少229人恐持續增加

金磚峰會落幕！ 伊朗、阿聯等6國受邀加入 明年元旦生效