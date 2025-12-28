沉寂2個月低調復工？黃明志「新年歌」搶先卡位惹爭議

黃明志28日發文分享拍攝新歌MV。翻攝黃明志IG

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯命案至今未明朗，在歷經2個月全面停工後，他今（28日）晚透過社群分享拍攝MV的工作照，並寫下：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV…謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！」貼文一出，立刻引發熱議。

謝侑芯命案至今未決，黃明志全面停工以配合調查與釐清狀況，演藝事業按下暫停鍵。沉寂逾2個月，黃明志今在IG中透露，這段時間歷經不少風雨，如今終於能投入創作與拍攝，完成籌備已久的新年歌曲MV，字裡行間流露出對夥伴與支持者的感謝。

值得一提的是，黃明志也同步預告，繼去年新年歌〈蛇出來了〉引發話題後，今年將推出以「馬」為主題的全新馬年新年歌，延續他一貫直白又具爭議性的創作風格。從分享的拍攝現場照可見，他親自投入MV拍攝，團隊陣容齊備，似為短暫重返工作軌道感到欣慰；然而黃明志復工發文曝光後，又再度掀起兩派網友熱議。



