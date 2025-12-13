沉寂5年辛龍露面了！首曝心聲：不知要走去哪、會夢到劉真

藝人辛龍在失去愛妻劉真後沉寂演藝圈5年，如今終於重返舞台，首度公開分享心聲。辛龍在尾牙活動中獻唱，透露目前生活重心是陪伴女兒和創作音樂，雖然朋友鼓勵他「走出來」，但他坦言不知該往何處去。他也分享自己偶爾會夢見劉真，並與女兒在特別的日子裡紀念媽媽，同時表示已接下10多場尾牙演出，願意配合觀眾需求表演模仿與搞笑節目。

辛龍接尾牙表演復出！（圖／黃城碩攝）

辛龍以沙啞的嗓音演唱《愛情釀的酒》及《春暖花開》等歌曲，也分享這5年來主要時間都用於照顧女兒和創作音樂。當被問及為何要「走出來」時，辛龍幽默地回應：「我不知道要走去哪裡，是要走去便利商店，還是要走去菜市場買菜？就是沒有一個方向。」

辛龍表示，現在女兒是他生活的第一順位，連上台穿什麼衣服都是女兒幫忙挑選。他透露：「她覺得這個好，這個好看。」他也分享，他和劉真相識於某個月份的22日，所以他和女兒現在仍會在每月22日買個小蛋糕，為生活增添一些樂趣。

辛龍表示現在生活重心是女兒以及創作。（圖／黃城碩攝）

關於是否重返演藝圈是劉真所希望的，辛龍坦言不知道她現在的想法，只說：「她可能在哪一個星球吧，有時候又夢見她。她就是在我的生命當中漂漂亮亮的出現，然後就漂漂亮亮自然就飛到別的世界去了。」

當被問及為何從社群媒體上刪除劉真的照片時，辛龍解釋不想帶來哀傷的感覺，認為有些回憶放在心中就好。目前辛龍精神狀態良好，已接下10多場尾牙演出，表示只要觀眾喜歡，他也願意表演模仿和搞笑節目，展現出逐漸走出喪妻陰霾的積極態度。

