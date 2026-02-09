沉寂52天 孫穎莎4：3亞洲杯首封后

乒乓球海口亞洲杯8日女單決賽，孫穎莎以4：3戰勝衛冕冠軍王曼昱，生涯首次奪得亞洲杯女單金牌。

澎湃新聞報導，本屆亞洲杯是孫穎莎自去年年底WTT香港總決賽以來首次參賽，時隔一個半月再次回到賽場，孫穎莎稱，「這次比賽沒有給自己設定目標，主要是檢驗競技狀態，看自己在高強度比賽中的狀態。」

▲ 影片來源：Youtube@cnsvideo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

廣告 廣告

決賽首局，孫穎莎進入狀態很快，打開進攻角度取得大比分領先，11：2速勝拿下第一局。

第二局，王曼昱中局階段連續得分拉開分差，以11：4扳回一城。

第三局雙方陷入僵持，孫穎莎在局末發力打出優勢，率先拿到4個局點，王曼昱連續挽救3個局點後，孫穎莎叫出暫停。暫停回來，孫穎莎沒有再錯失機會，以11：9拿下這一局。

第四局，王曼昱中局拚出3分的領先優勢，隨後成功掌控局面以11：6勝出，再度將大比分扳平。關鍵的第五局，孫穎莎以11：7獲勝。

第六局，沒有退路的王曼昱打出氣勢，以11：6將比賽拖入到了第七局。進入決勝局較量，孫穎莎在挽救賽點後，以13：11驚險拿下該局，最後以大比分4：3摘得亞洲杯女單冠軍。

孫穎莎沉寂52天奪下勝利，她賽後表示，「我和曼昱都發揮出了最好水平，今天能贏下來，是自己非常大的進步，從心理層面也是一種突破。」

更多世界日報報導

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說