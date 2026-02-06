沉浸式實作營 找回健康生活方式

預防勝於治療，在醫學領域就有這樣一門新興領域，生活型態醫學，就是把吃什麼、怎麼睡、怎麼生活，當成照顧健康的重要關鍵。花蓮慈濟醫院和慈濟大學今天(2/6)舉辦沉浸式實作營，邀請東台灣多家醫療院所的醫護人員參與，不只透過蔬食、適度運動、良好睡眠、正念與社交連結等體驗，掌握自我健康，也結合 AI 科技，為個案量身訂做更精準的健康管理。

慈濟大學護理學系副教授 蔡娟秀：「下次上課的時候椅子都收起來，大家都要半蹲。」

久坐、加工食品、睡眠不足都是隱形的健康殺手，一不小心，文明病、慢性病就找上門。花蓮慈濟醫院與慈濟大學，辦理生活型態醫學沉浸式實作營，邀請東台灣十一間醫療院所人員，用兩天的時間，找回健康的生活方式。

奇美醫院預防醫學科主任 蔡孟修：「要做健康促進，絕對不是單一科別的事情，一定從營養、從藥師、從復健，各個領域都必須要融入。」

如何平衡健康與生活，是所有人的課題，生活型態醫學，就是要把依賴藥物解決健康問題，轉變成在生活中，就能由自主掌握健康，而善用AI也是方法之一。

花蓮慈院兒保醫療中心主任 張雲傑：「甜點，你吃了之後，你看到你的血糖，咻，上得很快，超過他的一個建議的正常範圍，大概你就會有警覺，所以我覺得這個機器，它對於有健康意識的人來講，是一個很好的輔助裝置。」

門諾醫院個管師 蔡鳳美：「你所吃的東西，在你的身體裡面怎麼變化，不僅僅血糖會高是因為吃，壓力、睡眠，或者是環境都會影響。」

慈濟大學護理學系副教授 蔡娟秀：「要用雲端來協助個案量身訂做，這個才是我們的精準，精準地去針對他生活習慣的問題，去協助他找到適合他的答案。」

預防勝於治療，專家建議選擇植物為主的飲食，適度身體活動，良好的睡眠與社交連結，都能夠有效的讓健檢數據不再亮紅燈。

