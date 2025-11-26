沉浸式展覽！雄獅文具藝術季《藝外之境》、《恐龍大復活》70隻巨型恐龍重返地表
年底到明年初，台灣的沉浸式體驗正式迎來「雙展狂潮」！一邊是雄獅文具在桃園龍潭《想像力製造所》打造的年度大展「藝外之境」，透過色彩、創作與自然的相遇，把整座園區變成藝術靈感的實驗場；另一邊則是即將於2026年震撼登場的《恐龍大復活 關渡探險樂園》，以1,500坪戶外場景與近70隻超擬真恐龍，把城市瞬間變成侏羅紀世界。
顏色是藝術最直接的語言，而創作則是想像力最深層的延伸。雄獅文具今年在《想像力製造所》推出的「藝外之境」展覽，就以此為精神核心，邀請觀眾踏入一個「沒有最瘋、只有更瘋」的藝術世界。展期一路從現在到2025年12月15日，都能讓旅人沈浸在創意能量之中。
特展以雄獅文具最具象徵性的巨大鉛筆代表初心、象徵生活與色彩的顏料與色票、指向未來的想像力鋼筋步道，集結海內外多位藝術家，共展出超過20件創作，從平面藝術、立體雕塑到森林裝置，全都與《想像力製造所》原始的自然環境共生共構，讓觀眾在樹影、風聲、光線之間重新理解色彩的力量。
這次最大亮點，無疑是草地上盛開的3層樓高巨型花朵「沐光之花」。無論晴天、陰天、大風，巨花都以獨特的姿態展現生命的堅韌，也象徵著「藝術不只是觀看，更是意識與記憶的延伸」。
12月7日限定活動更迎來重磅嘉賓——日本知名藝術家 mirocomachiko！她以野性筆觸、柔和色彩描繪自然力量，此次將首次戶外創作，並與金曲爵士樂手謝明諺即興合作，共同完成一場結合色彩與音樂的「藝術儀式」。
可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！
另外，《恐龍大復活 關渡探險樂園》展期從2026年1月17日起至2027年2月21日，長達 400 多天，占地1,500坪，是北台灣史上最大規模恐龍戶外沉浸展。
展場將三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大場景完整重建，可以看到近70隻恐龍同步復活，霸王龍、異特龍、迅猛龍群等，並具備動態機構、聲響系統，逼真到彷彿就在你眼前活過來。
親子互動必玩四大互動體驗，包含恐龍騎乘、餵食、氣墊樂園和腫頭龍對戰，讓孩子玩到不想回家，大人拍到手機爆容量。此外，每天都有「小恐龍偶裝明星」出沒近距離互動。
INFO
《想像力製造所》藝外之境
日期：即日起至2025/12/15（一）
時間：09:00–17:00（每周三休館，最晚入館時間：15:30）
地點：桃園市龍潭區中原路二段188號
恐龍大復活 關渡探險樂園
日期：2026/1/17（六）– 2027/2/21（日）
時間：每日 10:00–18:00（17:00 停止售票入場）
地點：關渡碼頭（台北市北投區知行路360-1號／關渡棧橋碼頭）
