沉浸式復健體驗系統 娛樂互動中訓練強化
在經濟部產業發展署與資策會數轉院的指導下，童綜合醫院攜手光電大廠達運精密，與友達光電，共同開發結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，未來也將使用在高齡病房與門診診間等場域。希望透過創新系統高亮透的顯示技術，搭配互動式遊戲化設計，促使就醫或住院長者藉由娛樂互動中完成復健訓練，提升參與意願並有效強化治療持續性與成果。
這套結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，主要包括三個設備: Micro LED AI樂齡童趣機、200吋miniLED影音牆搭載AR體感互動、B Balance智慧3D身體監測儀。也將開始在童綜合醫院提供給各式患者使用，希望藉由先進科技的輔助，讓患者獲得更有效的優質服務。
「Micro LED AI樂齡童趣機」是運用Micro LED 30吋透明顯示器為核心技術，該顯示器具高透明度設計，在娃娃機玻璃櫥窗上呈現互動影像，實現真實場景與虛擬畫面的融合體驗。並結合友達光電Micro LED透明螢幕、輕薄顯示模組並整合Logitech C930e攝影機。另外也使用了聿承科技開發的遊戲化運動輔助系統，將專業物理治療動作轉化為趣味互動挑戰，兼具專業性與娛樂性。「Micro LED AI樂齡童趣機」引領高齡上肢復健新突破，可即時紀錄活動與訓練狀況，為醫院提供客觀評估依據，讓肌力訓練、認知專注與柔軟度訓練更具成效。
「200吋miniLED影音牆搭載AR體感互動」是使用了達運精密200吋Mini LED影音牆並搭配AR體感互動，攜手悅陽科技打造出結合多人協作的智慧團體復健新模式。該系統融合虛擬進行平衡訓練，以及針對長者設計的健康促進AR遊戲，不僅提升現場互動體驗，也支援即時數據上傳與雲端分析，為遠距與醫院內個案管理提供精準工具。這項新創設備不僅創造高效團體復健新體驗、落實科技賦能醫療照護，也擴展智慧復健進入遠距照護與物聯網管理新領域，標誌台灣智慧顯示與數位健康融合發展再攀高峰。
「B Balance智慧3D身體監測儀」是採用先進AI與360度光學3D掃描技術，能在三分鐘內完成脂肪含量、肌肉分布、水分比例及身體平衡等九項關鍵健康數據的偵測。搭配成輝光電42吋長條型LCD鏡面顯示模組，不僅展現高端美學設計，更帶來直覺互動體驗。系統內建Intel RealSense深度感測及AI建模技術，能精準生成3D人體模型並提供體態分析功能，支持歷史數據比較，幫助醫護人員進行患者個人化健康管理與追蹤。
童綜合醫院復健醫學部李敏輝主任表示，AR體感與認知遊戲特別適合輕度失智者進行雙重任務訓練，具備增強認知與動作協調的綜效，可滿足機構團體復健對高效率與參與感的需求。
童綜合醫院童敏哲董事長強調，這次與達運精密及友達光電共同開發的沉浸式互動復健系統，正是童綜合落實「高齡醫療X智慧科技」策略的重要成果。藉由Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的結合，醫療團隊可即時掌握長者的動作與復健反應，讓復健過程更具趣味性與回饋性，不僅提升運動意願，也為長期照護注入創新能量。這項合作不僅彰顯童綜合醫院引領高齡照護創新的決心，更標誌台灣智慧醫療技術從臨床研發邁向實際應用的關鍵里程碑。也將導入達運精密彩色電子紙作為衛教公告資訊立牌，促成高齡病房與一樓大廳實施無紙化低碳永續管理。（張文祿報導）
