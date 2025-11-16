沉浸式復健 開創高齡醫療新頁

童綜合醫院與光電大廠共同開發出結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，為高齡復健寫下新典範。（記者陳金龍攝）

台灣已邁入超高齡社會，智慧醫療成為當前關鍵趨勢。童綜合醫院與光電大廠達運精密，在經濟部產業發展署與資策會數轉院指導下，攜手友達光電共同開發出結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，未來也將使用在高齡病房與門診診間等場域，為高齡復健寫下新典範。

這套創新系統鎖定長者照護與復健應用，運用高亮度、高穿透度的Micro LED技術，搭配互動式遊戲化設計，將專業復健訓練轉化為趣味娛樂，不僅大幅提升長者的參與意願，更有效強化治療的持續性與成效。

達運精密董事長蔡國新表示，這項成果象徵台灣醫療科技跨入智能復健新時代，同時也為 Micro LED的應用奠定關鍵里程碑。Micro LED具備低功耗、高亮度與彈性模組化等優勢，未來除醫療領域，更可延伸至智慧穿戴、筆電、AR/VR眼鏡等高成長市場。

根據市場研究機構TrendForce預估，全球Micro LED顯示市場規模將於2027年突破16億美元。其中，智慧醫療與穿戴裝置應用的年複合成長率(CAGR)上看40%以上，凸顯台灣廠商在此領域的高度戰略潛力。

童綜合醫院董事長童敏哲強調，面對高齡化趨勢，醫院積極推動智慧醫療轉型，並將建置智慧高齡病房與新一代復健中心。這次與達運、友達合作開發的沉浸式互動復健系統，正是童綜合落實「高齡醫療X智慧科技」策略的重要成果。藉由透明顯示與3D AI的結合，醫療團隊得以即時掌握長者動作與復健反應，讓長期照護更具趣味與回饋性。

這套遊戲化運動輔助系統，將專業物理治療動作轉化為趣味互動挑戰，可即時紀錄活動與訓練狀況，為醫院、日照及長照機構提供客觀評估依據，有效提升肌力、認知專注度與柔軟度訓練成效。

達運精密更導入200吋Mini LED影音牆，搭載AR體感互動平台，攜手悅陽科技打造多人協作的智慧團體復健新模式。該系統融合虛擬過馬路、腦中風平衡訓練，以及針對失智及失能族群設計的健康促進AR遊戲。

復健醫學部主任李敏輝觀察指出，AR體感與認知遊戲特別適合輕度失智者進行雙重任務訓練，具備增強認知與動作協調的綜效。實際應用一個月、累計2000人次體驗的結果顯示，該平台有助於認知功能提升，有效滿足日照長照中心對高效率復健運動的參與感需求。

童綜合亦導入達運31.5吋Spectra 6彩色電子紙作為衛教公告資訊立牌，促成高齡病房與一樓大廳實施無紙化低碳永續管理。