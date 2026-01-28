沉浸式玩傳藝！新春夜宿「煙波花時間」，感受日夜交織的藝城風華

煙波花時間獨家策畫「夜遊解謎」活動，邀旅人在入夜後戲遊紅燈巷陌。（照片提供/煙波花時間宜蘭傳藝）

大紅燈籠高掛，鑼鼓與歡笑聲此起彼落，映照在宜蘭最有年味的國立傳統藝術中心。新春長假走訪宜蘭傳藝，在古意氛圍中放慢腳步，細細品味傳統之美，不只是熱鬧節慶，更是一場穿越時光的文化慢旅。

尬藝券提供數十項DIY體驗，讓旅人用雙手感受工藝的溫度。（照片提供/全聯善美的文化藝術基金會）

為了讓旅人深入體驗，煙波花時間推出「傳藝初體驗住房專案」。入住即加贈「尬藝券」，可兌換園區內數十項DIY體驗活動。親子旅客首推「柑仔店」打彈珠、捲棉花糖，重拾童年記憶；喜愛東方療癒文化的旅人，可走進園區唯一的中藥行「登義漢藥體驗館」，親手製作藥草浴包，感受傳統智慧的溫潤力量；喜歡手作帶來的溫度，可以前往「豆子皮革」敲打專屬自己的皮件。各種豐富趣味體驗，透過雙手的觸碰與創作，在體驗中深入感受藝術魅力，細賞工藝所留下的時光印記。

最受親子喜愛的「七淘間」，超大刨冰機超吸睛！（照片提供/煙波花時間宜蘭傳藝）

白天暢遊園區，可欣賞年度大戲或參加匠師手作課程，感受技藝代代相傳的魅力。飯店內設有兒童遊戲室「七淘間」，以冰果室刨冰機為發想，搭配超大球池，讓小朋友玩得不亦樂乎，親子同遊各有樂趣。

越夜越好玩！煙波花時間讓旅人從白天玩到晚上。

夜幕降臨後，園區換上迷人夜色，週五至週日煙波花時間安排精彩表演；新春期間（除夕至初三）更增有雜技演出，讓旅人近距離感受節慶熱鬧與精湛技藝。表演結束後，房客限定的「戲遊古街—夜遊解謎」活動，帶旅人提著燈籠，在靜謐古街巷弄中循線探索、拍下美照，彷彿穿越古城舊時光，體驗日夜交織的不同風情。

花一晚時間住進文化裡！在滿滿閩式風格中感受東方藝文之美。

為打造沉浸式文化饗宴，煙波花時間堅持保留傳統文藝之美。客房以閩式宅邸為設計靈感，融合木質調、古典窗櫺、磨石子地板與花磚等元素，細膩地營造溫潤靜雅的東方美學。讓旅人在踏入飯店大門的瞬間，即能感受到文化厚度；沿蜿蜒迴廊步入房內，每一步都像在與歷史對話，手作細節與古典元素交織出深刻的文化體驗。





今年新春，不妨放慢腳步，入住煙波花時間宜蘭傳藝，從手作、表演到夜遊，每個瞬間都充滿年味與溫度，留下獨一無二的新春回憶。

【Info】

煙波花時間宜蘭傳藝

add 宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

tel 03-950-6666

web https://gp.lakeshore.com.tw/5env5







