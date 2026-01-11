沉浸式藝術體驗 浮世繪動起來

「會動的浮世繪展」在高雄登場，台日攜手策展團隊，以動畫、投影與音樂沉浸式再現300多件作品，集結（葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌 、東洲齋寫樂、歌川國貞等）江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作，這場藝術饗宴，不僅展現極致聲光之美，更加入現代環保永續的概念，歡迎親子共學。

「眺」望美景，走進畫框，近距離感受浮世繪大師的聖山視野。

大愛新聞記者 吳意萱：「經典浮世繪不再只有紙上的畫， 台日合作打造沉浸式光影展，彷彿穿越時空 走進江戶時代，走入畫裡 數位構圖，親眼見證大江大海的波瀾壯闊。」

掀起滔天巨浪，名勝風景，也有奔放狂野。

翡冷翠文創總經理 鄭清煌：「當時這已經是一個，非常創新的技法了，很多線條跟顏色的變化，在印象派的技法裡也沒有這樣子，下雨 居然是一個直線形的，表現方式 他們覺得歎為觀止，對莫內 對梵谷產生那麼大的影響，90%都已經在臨摹了，武者繪 崇拜武士 崇拜英雄豪傑 。」

浮世繪動起來，男女老幼都來感受這絕代風華。

家長 黃靖評：「帶小朋友來看，希望傳統美術跟現在數位的動態，以後可以更加的融合。」

觀眾 滿怡如：「(浮世繪)這次有動態 我覺得很難得，春秋感 時光的快速流轉，有身歷其境 比較有融入的感覺。」

家長 蔡宜廷：「剛好學校會有教到環保的課程，靜態(孩子)他可能覺得好無聊喔，動態就可以這樣跑跑跳跳，(黑黑的墨汁) 真的喔 (有煙)，很像有那種立體出來的感覺 很開心。」

翡冷翠文創總經理 鄭清煌：「當時(漁船)是為了存活，跟這個海浪在做搏鬥，現在來講我們這還加上永續概念，所以才會有海洋裡面的生物出現。」

翡冷翠文創總經理 鄭清煌：「光雕投影 山是立體的，我們把它投影上去，它拼接的技巧上面也比較高，跟日本人合作很講究，美學的表露無遺。」

浮世之旅融合傳統創新，雅俗共賞再現經典。

