沉浸式雲林數位願景館啟用 以科技互動與民眾分享建設成果與願景

▲沉浸式雲林數位願景館啟用，以科技互動與民眾分享雲林建設成果與願景。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】結合數位治理、沉浸式科技與永續理念打造的「雲林數位縣政願景館」今(10)日上午正式啟用，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、雲科大校長張傳育、雲科大數位設計系主任張文山、虎科大副校長方昭訓、台大醫院雲林分院長馬惠明、多位縣府一級主管及模範農場主一同參與揭牌。這座智慧場域就位於雲縣府大廳後方的親民空間，展現落實ESG永續發展上的前瞻思維，以科技互動模式與民眾分享雲林建設成果與永續願景。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，縣府去年拿下國際智慧城市ICF-TOP 7獎項，開啟了智慧科技里程碑，今年我們更推動智慧科技2.0，成立雲林數位願景館，透過沉浸式科技及永續理念，展示雲林縣的施政成果與2030永續願景。

張縣長說，縣府與雲科大合作建置雲林數位願景館，展出內容主要涵蓋農業、教育及產業篇，互動觸控模式讓民眾可以輕觸牆面即可深入了解雲林在轉型過程的重大策略與成果；如:智慧農業科技應用、2040年全循環、零廢棄的農業願景、AI與STEAM並進的智慧教育推動、「9+1智慧產業園區」的整體規劃等等，歡迎鄉親前來雲林縣政府數位願景館體驗雲林的蛻變過程。

策展人雲科大數位設計系主任張文山表示，雲林數位願景館採用了24台單槍投影機，360°加上對地的沉浸式投影，互動感測系統與多感官體驗，展現數位科技，也展現雲林縣永續治理的成果；透過模組化的設計，未來可以隨著時間及政策的推新而更新，它不只是一個展演的空間，也是與時俱進的願景呈現，分享給社會大眾。

計畫處長李明岳表示，「雲林數位縣政願景館」未來將與雲林科技大學沉浸式體驗設計研究室持續合作，成為政策透明、公民教育的重要基地，展館採預約制免費對外開放，系統上線時間：114年12月22日起，最少10人成行，民眾可至雲林縣政府-雲端聯合服務中心https://eservice.yunlin.gov.tw/ 進行預約，即可有專人導覽跟服務，歡迎所有的民眾一起來看看雲林智慧城市2.0的豐碩成果。