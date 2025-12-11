沉浸式雲林數位願景館啟用 展現永續發展智慧城市2.0成果

wm20251210190047066225

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府結合數位治理、沉浸式科技與永續理念打造的「雲林數位縣政願景館」今（10）日上午正式啟用。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、雲科大與虎科大代表、台大醫院雲林分院長馬惠明及縣府一級主管皆到場參與揭牌典禮。願景館位於縣府大廳後方的親民空間，透過科技互動展示雲林建設成果與永續發展藍圖，象徵地方治理邁向智慧化與透明化的新里程碑。

沉浸式雲林數位願景館啟用，以科技互動與民眾分享雲林建設成果與願景。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，雲林縣於去年獲得國際智慧城市ICF-TOP 7肯定，為智慧治理奠下扎實基礎。今年縣府推動智慧科技2.0，在永續發展思維下成立數位願景館，以沉浸式科技呈現施政成果與2030願景，讓縣民可更直觀理解雲林的改革方向。

360°加上對地的沉浸式投影，展現數位科技，也展現雲林縣永續治理的成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

張縣長指出，願景館由縣府與雲林科技大學合作打造，展出內容涵蓋農業、教育及產業三大主題。透過互動觸控，民眾可輕觸牆面深入了解智慧農業應用、2040全循環零廢棄願景、AI與STEAM教育推動成果，以及「9+1智慧產業園區」規劃與建設進度，全面呈現雲林轉型的核心策略。

互動觸控模式讓民眾可以輕觸牆面即可深入了解雲林在轉型過程的重大策略與成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

策展人、雲科大數位設計系主任張文山表示，願景館採用24台投影機打造360°沉浸式投影與對地互動系統，搭配多感官科技，呈現雲林永續治理成果。空間以模組化設計打造，可依政策推進持續更新，成為兼具展示、教育與政策透明的重要平台。

展館採預約制免費參觀，自114年12月22日起開放，10人以上即可成團，由專人導覽，民眾可至雲林縣政府雲端聯合服務中心完成預約。（圖／記者蘇榮泉攝）

計畫處長李明岳指出，願景館將與雲科大全球沉浸式體驗設計研究室長期合作，未來將作為公民教育和政策公開的重要基地。展館採預約制免費參觀，自114年12月22日起開放，10人以上即可成團，由專人導覽，民眾可至雲林縣政府雲端聯合服務中心完成預約。

