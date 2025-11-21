沉浸式體驗部落美食！台東「部落食尚」聯名宴11/24開跑

台東部落食尚聯名宴將在11月24日起售，邀請食客透過料理感受台東熱情洋溢的風土民情。 圖：翻攝自台東食尚官方網站

[Newtalk新聞] 台東縣官方美食品牌「台東部落食尚」將在11月24日起與四葉國際餐旅集團合作，於台東娜路彎大酒店舉辦「部落食尚」聯名宴，以台東的大山大海為創作核心，帶領食客透過場景、燈光和故事化料理命名，感受沉浸式的部落美食體驗。

「台東部落食尚」攜手原住民特色餐飲業者，以及在台南市府城國際廚藝大賽獲得2金2銀佳績的四葉國際餐旅集團辦理品牌聯名宴。宴會中的餐食跳脫過去原住民料理的框架，以台東的大山大海為創作理念，打造前所未有的沉浸式部落餐飲體驗。本次台東部落食尚聯名宴將在11月24日起售，邀請食客來到台東娜路彎大酒店，透過料理感受台東熱情洋溢的風土民情。

2025台東部落食尚聯名宴的主菜〈炙語．山谷之火〉採用直火料理手法，帶出肉品和山野食材濃厚的香氣，象徵山林之火的生命力；前菜〈海．浪語之塔〉則融合海洋風味元素和脆爽的蔬菜，打造海浪層層堆疊的意象，呈現東海岸的奔放清麗。

而本次聯名宴的迎賓飲〈山．穗之氣泡〉則以帶有果香層次的氣泡飲象徵山林清晨的霧氣；湯品〈黑湯鍋．地之潤〉以黑色系食材與根莖香氣象徵土地孕育的力量；米食〈稻光之饗〉以台東契作稻米搭配部落香料與煙燻風味，呈現稻浪閃耀的視覺與味覺意象；甜點〈穀．蜜語之韻〉則以穀物、蜂蜜與天然果香呈現部落文化與自然甜韻的溫潤平衡。

