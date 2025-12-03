沉浸式XR技術整合！HTC攜手霹靂IP 讓你跟素還真並肩迎敵

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電今（3）日宣布，攜手霹靂國際多媒體與哇哇科技，共推大型沉浸式多人走動VR體驗《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》，於全台最大5G VR走動式樂園「VIVELAND VR 虛擬實境樂園棧柒庫」正式亮相。

《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》XR走動式展演將於12/4開展。（圖／宏達電提供）

HTC表示，此次展出作品《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》由霹靂國際多媒體首次以「30人以上同步走動式 VR」形式打造內容，HTC 則提供沉浸式 XR 技術整合、多人定位追蹤與大型空間建置等關鍵能力。透過文化內容策進院的指導，成功在技術、內容創作與城市文化場域之間建立完善的文化科技示範鏈結。

在沉浸式 XR 場域中，觀眾以「自由行走」與「多人共感」作為體驗核心，得以在 300 坪以上的沉浸式空間中以自身節奏探索、互動。透過高精準空間定位、即時同步回饋與走動式敘事設計，使每位參與者的視角與故事節奏皆因自身行動而改變，從而真正實現「從觀看者轉換為故事行動者」的沉浸式敘事體驗。

大型沉浸式多人走動VR體驗《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》。（圖／宏達電提供）

基於這套技術架構之上，霹靂經典角色與武俠世界得以被完整轉譯為可走入、可探索的沉浸式空間。戴上VIVE頭戴裝置後，參與者將彷彿穿越至霹靂城，進入儒、道、佛三大門派的修練場景，並在武打場面中以第一人稱視角感受霹靂獨有的節奏與氛圍。

觀眾將與素還真等經典角色並肩迎戰強敵，完成一段僅能透過沉浸式科技實現的武俠旅程，親身穿越於刀光劍影的武打場面，與素還真等角色並肩對抗強敵。

此次展出落地高雄亞灣 VIVELAND，呼應城市推動文化科技與智慧城市建設的策略方向。HTC近年持續為高雄打造 XR 生態系，包括大型 VR 場域、沉浸式展演、5G XR 示範基地等，逐步形塑高雄成為台灣文化科技產業的重要樞紐。

狂刀登場。（圖／宏達電提供）

展覽資訊

《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》

展覽日期：2025 年 12月 4 日至 2026 年 3 月 4 日

展覽地點：「VIVELAND VR 虛擬實境樂園 棧柒庫」

體驗時長：約 30 分鐘

建議參與年齡：12歲以上

詳情與購票請洽：Ibon、Klook

