沉浸於美好細膩的氛圍！走進令人入木三分的日系北歐風格宅

整理｜Eason 圖片來源｜ 禾熙設計、iF Design Awards



以開放式設計思維打造空間格局，禾熙設計團隊應用材質、色調、燈光的細膩巧思，結合業主的生活習慣，規劃回字型動線，搭配端景牆、生態缸的視覺鋪陳，為空間點綴出獨特的視覺亮點。公領域以大量的黑色，呈現沉穩內斂的氛圍；私領域則以日系北歐的木質調，烘托溫潤明亮的放鬆氣息，提供業主與小孩充滿機能與質感的理想生活環境，此作品最終獲得 2025 iF設計獎肯定。

廣告 廣告

此案為30坪的新成屋空間，業主追求空間的放大感，希冀擁有開放式廚房、紅酒櫃，為家帶來寬敞舒適的生活氣息外，也能夠與朋友好好小酌相聚，同時打造水族生態系統，讓在家就能感受戶外的自然風景。除此之外，在私領域中以健康為訴求，打造書房、小孩房，賦予業主機能完善、高品質的理想生活。

在設計概念上，設計團隊以業主對家的想像化為美好沉靜之感受為出發，大膽運用黑色調，搭配燈光、材質元素，完美勾勒流暢的生活動線，精準劃分場域機能，為公領域營造出沉穩深層的內斂質感；在私領域的部分，透過日系北歐調性為起居空間帶來溫潤舒適的放鬆調性，讓人放下城市的繁忙與疲憊，自在享受居家獨有的自然寧靜時光。

在空間的特別巧思上，於玄關處以專業手工方式搭配材質打造天然岩石感的端景牆，同時為了增加居家的自然氣息，特別於公領域以巧思打造生態缸，其在設計上面臨許多考驗，包括排水、給水的運作，管線配置、排除水蒸氣等問題，以及考量居住者的身高，精準規劃合適的觀看高度，透過縝密詳實的安排、專業細膩的執行力，為空間一隅帶來自然景致外，也對日後的維護提供最方便的清潔方式。在這樣的規劃下，充分為居家烘托出迷人的天然景致，讓人即使不用出門也能在家感受大自然的生態之美。

整體空間中，於玄關以特殊漆搭配專業手法，打造岩石感的視覺端景；客廳電視牆以拓採岩呈現自然紋理；廚房冰箱則特別以不鏽鋼材質打造，搭配訂製手把鋪陳，讓廚房中島增添視覺的非凡調性，在金屬的光澤感中，為深沉的空間流露出現代低調的俐落風采。

Data

地點：新北市

坪數：30

空間：新成屋

完成時間：2023

建材：木皮、鐵件、不鏽鋼、特殊漆、石英石、拓採岩、木地板

禾熙設計

新北市板橋區華江一路198號12樓

02-2258-8811

https://jtsdesign.tw/

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk