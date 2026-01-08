沉浸藝文饗宴 好戲出籠迎新春

記者黃朝琴／專題報導

喜迎丙午火馬年，好戲出籠接力，日本山海塾獻演舞踏經典，《影見》探討人與大自然關係；NSO《春日英雄》音樂饗宴，橫跨古典、浪漫與印象樂派；TCO紀念瓊瑤音樂會，聽見不一樣大時代；陳冠宇＆陳文婉四手聯彈，《頂尖對決IX》體驗雙人合奏魅力；原民指標性音樂人戴曉君，用月琴和歌喉喚醒民族樂魂；曉劇場改編三島由紀夫，《憂國》進行跨時代對話。

日本文化國寶「山海塾」經典作《影見─水鏡之彼方》，10、11日北藝中心獻演，舞踏大師天兒牛大從人性出發，傾注畢生修為打造千禧年舞劇，保留舞踏傳統精神，揭露赤裸心理變化，透過時間與空間操作，探討人與大自然關係，走出日本「寧靜美學」新典範，挑戰西方舞蹈對速度與技巧的追求，重新探索時間意義。清一色男性舞者且身形相仿，光頭造型化為無陰陽性別差異的肉身，全身塗白彰顯肢體線條變化，肅穆安寧表情傳達生命體驗，赤腳傳達接地氣，緩慢動作代表心靈速度，快速移動則是掙扎與吶喊。光滑如鏡地面倒映舞者身軀，荷葉漂浮其間並緩緩騰空，象徵心靈如出污泥而不染的「真如」本性。

NSO國家交響樂團《春日英雄》17日國家音樂廳登場，總監準．馬寇爾領軍，開場德布西〈春天〉交響組曲描繪畫家波提切利的同名畫作，洋溢朦朧詩意與生命活力，旅美小提琴家黃俊文、德國大提琴家丹尼爾．繆勒－修特聯袂登臺，發掘布拉姆斯〈A小調小提琴與大提琴雙重協奏曲〉的真摯情感。貝多芬〈降E大調第三號交響曲〉壓軸呈現，宏偉篇幅擴大欣賞格局，邀樂迷走入動人樂章。

衛武營小時光系列開年首檔《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》14日登場，金曲獎雙料大獎得主戴曉君Sauljaljui登臺獻藝，她揹著月琴從恆春半島出發，走過世界不同土地、語言與文化，把旅途相遇用母語寫成歌，並融入世界民族音樂元素，此次邀請漂流出口樂團女主唱布妲菈・碧海Putad Pihay當嘉賓，以魔幻嗓音與戴曉君共鳴，譜出跨越疆界的音樂能量。

曉劇場20週年首發製作《憂國》舞臺劇，23至25日萬座曉劇場獻演，改編日本作家三島由紀夫的同名作，描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡；性愛與死亡是劇場最難以呈現的2個元素，也是《憂國》最重要的命題，導演鍾伯淵透過視角的轉換拆解、重新組合不同的視覺語彙，將三島筆下耽美與死亡並存的文字化為舞臺。

陳冠宇＆陳文婉《頂尖對決IX》四手聯彈音樂會，17日於國家兩廳院演奏廳登場，兩位鋼琴家展現合奏極致魅力，詮釋跨越時代鋼琴四手名作，從巴赫〈羔羊將安然牧放〉的寧靜祈禱出發，延伸至莫札特〈D大調四手聯彈奏鳴曲〉的古典優雅；隨後進入拉赫瑪尼諾夫〈六首小品〉的浪漫深情與孟德爾頌〈行板與輝煌的快板〉的炫麗光影，最後以雷史畢基〈羅馬之泉〉的印象派色彩與史特勞斯／安德森〈藍色多瑙河幻想曲〉的華麗篇章作結，構築出橫跨巴洛克、古典、浪漫至現代的音樂風景線。

TCO臺北市立國樂團《讓我的歌把你留住》瓊瑤紀念音樂會16、17日中山堂登場，指揮江振豪領軍，臺大教授沈冬策劃導聆，重現瓊瑤25首經典影視音樂，有小情小愛閨房情懷，也有大山大海的壯闊胸襟，從〈船〉、〈彩雲飛〉、〈月滿西樓〉、〈庭院深深〉到〈青青河邊草〉、〈婉君〉、〈鴛鴦錦〉、〈當〉，不同編制演奏瓊瑤的纖細情愛歌曲，除知名歌手殷正洋、方季惟演唱，阿卡貝拉帶來無伴奏合唱，詮釋〈月朦朧鳥朦朧〉，感受饒富新意的聽覺體驗。

NSO《春日英雄》演出貝多芬、布拉姆斯、德布西，橫跨古典、浪漫與印象樂派。（ NSO提供）

《影見─水鏡之彼方》荷葉從地面騰空，象徵心靈出污泥而不染。（新象藝術提供）

NSO《春日英雄》由總監準‧馬寇爾領軍。（NSO提供）

陳冠宇＆陳文婉四手聯彈音樂會，展現合奏極致魅力。（陳冠宇提供）

《憂國》舞臺劇，改編日本作家三島由紀夫的同名作。（曉劇場提供）

戴曉君用月琴和歌喉喚醒民族樂魂。（衛武營提供）

《讓我的歌把你留住》瓊瑤紀念音樂會，重現25首影視金曲。（TCO提供）