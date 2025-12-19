沉浸走訪四大產業 跨域體驗啟動青年職涯視野
高市府青年局推動「職對你有港覺」計畫，持續打造青年探索職涯多元平台，今年十一月串聯運動生活、傳統戲曲、航太科技及醫療建築等四大產業，規劃四場深度職場體驗，吸引逾二百名學生參與；青年走入真實工作場域，從現場操作、製程觀察到專業人員交流，進一步掌握專業職能與未來需求，同時也透過跨域體驗看見產業脈動，有助開展未來職涯的清晰想像。
青年局今(十九)日說明，在運動產業領域，青年走訪台灣最大連鎖健身品牌「柏文健康事業股份有限公司（健身工廠）」，由健體顧問介紹會籍管理、場館設施與教練養成等營運模式，並示範安全動作與課程規劃流程，使學生理解健身領域背後涉及的運動科學、評估技術與服務管理等多重職能，豐富的專業知識讓就讀中山附中的吳同學直呼，「健身產業不僅要懂得運動科學，還要有與客戶溝通與服務能力，這樣的職業十分吸引人」。
文化藝術方面，青年前往國立傳統藝術中心臺灣豫劇團，由劇團老師講解「生、旦、淨、丑」的角色行當、戲服工藝與劇場舞台調度等分工，並示範傳統戲曲中表達情感的水袖、唱腔與基本身段，期間也引導學生穿戴戲服練習表演技巧，深刻體驗傳統戲曲的精髓所在，也讓來自德國就讀中山附中的交換學生王愛星讚嘆，「細緻戲服加上老師示範的身段令人驚艷，深刻感受到台灣文化的迷人魅力」。(見圖)
在科技工程領域，青年參訪台灣唯一具備飛機與引擎研製能力的「漢翔航空工業股份有限公司」，深入了解國防製造、航空器維修等航空技術，以及漢翔與美國波音、法國空中巴士等國際大廠的合作布局；學生走進機匣工廠，近距離參觀精密加工與零組件製程，體會航太產業對技術精度、品質控管與系統整合的高度要求。中山附中蔡涵庄提到，「看到台灣能自主研製戰機和引擎，那種守護國家安全、靠自己技術站穩腳跟的感覺，真的非常震撼」。
在醫療建築方面，青年走訪榮獲德國「iF Design Award」與「Red Dot Design Award」雙料國際設計大獎、被譽為「全台最美醫療中心」的高禾醫院。在院方主管說明下，參觀建築結構、節能工法、換氣系統與感染控制配置，並帶領學生觀察診間、病房與醫療設備的動線規劃，理解醫療建築如何在細節中兼顧美學、安全與人本需求，沉浸式巡禮也讓高雄高工建築科李同學驚嘆，「完全顛覆對醫院的想像」。
青年局林楷軒局長表示，「職對你有港覺」計畫不只幫助青年認識產業，也為企業創造與年輕世代交流的機會；透過實際開放工作場域，企業能更早讓學生了解產業樣貌與職務需求，也有助於看見青年的人才潛力，建立長期的人才連結。對青年而言，能在求職前實地了解產業運作、工作內容與所需能力，進一步確認自己的興趣與發展方向，讓未來職涯選擇更有準備。未來青年局將持續引入更多元的產業場域，陪伴青年以更開闊的視野探索職涯方向。
青年局指出，職涯探索需要深入產業並透過真實接觸，才能讓青年對職場環境留下深刻印象，後續將與企業合作持續推出不同領域的職場體驗，陪伴青年探索未來，強化職涯競爭力；「職對你有港覺」活動資訊，請關注高市府青年局官網、FB、IG社群平台，或加入LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握最新資訊。
其他人也在看
2026年發財了！「5生肖」轉職運超旺 升遷、加薪樣樣來
一轉眼，2025年已進入最後一個月份，距離2026年只剩下短短時間，不少人都期待在新的一年能迎來全新的開始，無論是事業發展或財運表現，都希望有所突破。對此，清水孟塔羅小孟老師指出，有5個生肖在新一年，特別容易出現轉職、職涯變動的契機，不僅工作機會增加，財運也有明顯成長，正財、偏財皆有進帳的可能。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
挺改革留人才！新光醫院明年 1 月起再加薪 3.5%
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部新光醫院 宣布自明年起全面調薪，平均加薪 3.5%、護理人員最高累計逾 25%，並加碼簽約獎金與住宿福利，回應政府政策，打造留得住人才的永續醫療職場。新光醫院近期宣布明年 1 月 1 日起調升全體員工薪資，平均調薪3.5%， 預計每年增加 1 億元人事支出，全體員工薪資自 2024 年 2 月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度超過 14% ；輪值三班護理人員部分，自 2023 年 11 月至明年 1 月累計調薪幅度超過 25%，新進輪值三班護理人員薪資從 51,000 元/月調升為52,800 元/月，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金 7 萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達 65,100 元。此外提供四年免費住宿等福利措施，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。政府喊話加薪、醫界聲援：改善起薪是醫護永續關鍵賴總統於 11 月健康台灣深耕論壇時喊話醫療機構加薪，衛福部長石崇良日前在媒體採訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪。護理師護士公會全聯會也聲援認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善KingNet 國家網路醫藥 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 337
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 99
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 48
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 7
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 158
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 4
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 20
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 19
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 234
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
台積電廠區意外 南科管理局曝原因要求停工
[NOWnews今日新聞]台積電在高雄目前建廠佈局中，然而，昨（18）日晚間卻發生意外，承包商在執行混凝土吊掛作業時，太空包墜落砸到車輛車頭。南部科學園區管理局局長鄭秀絨表示，承攬商因為裝載混凝土的太...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 5