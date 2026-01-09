「沉澱繁雜，精鍊生命」趙二呆線上藝廊即將開幕

文/波翼美學

五十年前曾活躍於國際藝術舞台的藝術家趙二呆，晚年移居離島，逐漸遠離首都藝術圈，其重要的藝術成就也隨著時間推移而較少被大眾提及。為重新引介趙二呆的藝術價值，趙家第三代長孫女趙頤，與元宇宙資產-波翼藝術合作，設置線上藝廊「趙二呆3DVR GALLERY 線上藝廊」，並選在趙二呆 110 歲冥誕的1月12日開幕；同日亦為國立歷史博物館「史博趙二呆日」，象徵趙二呆藝術再次走入大眾視野。

張詠捷攝影 | 趙二呆與創作們

國立歷史博物館為彰顯藝術家對時代精神所產生的重要影響，嚴選典藏作品超過百件的 14 位藝術家，並以其生日設定為「藝術家日」。史博趙二呆日為年度藝術家日系列的首場，凸顯趙二呆在臺灣藝術史中的重要地位，也引領大眾回顧其藝術精神與歷史價值。

趙二呆（本名趙同和）為戰後來台的重要藝術家之一。他在公務生涯高峰時期選擇急流勇退，投入創作與書寫，《夢痕》、《呆畫呆話》等著作廣受關注，融合書法、詩性與深層生命思考，展現橫跨多個藝術領域的創作面向。其後退隱澎湖，興建二呆藝館，並將逾一千五百件作品捐贈予縣府，成為菊島珍貴的文化資產。去年澎湖縣政府獲文化部補助及縣議會通過相關預算，將於今年啟動藝館修繕工程；馬公市公所亦預計於3月23日舉辦趙二呆紀念展。

山亭翠隱 （1974） | 趙二呆 水墨創作

為使趙二呆藝術跨越時間與地域限制，民間單位亦投入新世代的文化資產保存與推廣行動。由元宇宙資產—波翼藝術所推動的藝術資產建置服務，透過高解析數位化技術，協助藝術家及其後代系統性整理與保存珍貴作品，並打造3DVR Gallery線上藝廊，降低接觸藝術的門檻，讓更多觀眾得以親近其創作；同時亦將精選數件作品，於3月在台北實體展覽中亮相。

趙二呆藝術以簡筆水墨最為人所熟知，線上藝廊首階段將以平面作品呈現。他的創作並非避世的玄學，而是一種源於生命反覆思考的實踐，在紛擾現實中沉澱繁雜，將生命體悟精鍊為極簡而有力的筆墨與文字。其在公務生涯中所展現的專業精神與風骨，亦延續於藝術創作之中，不隨人情與市場起舞，開展出異於主流學院體系、卻深具精神高度的創作路徑。後續展間亦將呈現立體作品，透過數位化方式，完整呈現其多元而豐富的創作面貌，讓大眾更深入理解臺灣戰後藝術的精神內涵。

元宇宙資產-波翼藝術打造趙二呆3DVR GALLERY

趙頤表示：「今年是趙二呆藝術重新被認識的一年。」除線上藝廊將於1月 12 日正式開幕外，3 月份於台北與澎湖登場的兩檔實體紀念展，也邀請民眾同步於線上與實體空間中，重新走入趙二呆的藝術世界。