沉痛別至親／83歲母親睡夢中離世 女星遺憾最後一通電話沒有好好講完

苗可麗最遺憾和母親的最後一通電話，沒有好好講完。（資料照）

女星麻衣在過完耶誕節後，送走因胰臟癌病逝的父親，雖然遺憾，但父親的最後一程，在家人的陪伴下圓滿，傷心的麻衣也決定懷抱著父親的愛繼續走下去。而明星面對生離死別的過程，也在提醒大眾珍惜當下。

蕭敬騰夫妻檔，在岳父臨終前一起重溫了耶誕節的家庭記憶，且不忘給醫護人員準備感恩禮。（翻攝自Summer臉書）

歌手蕭敬騰的岳父是資深演員林光寧、也就是愛妻林有慧的父親，林光寧於今年12月初病逝，在岳父臨終前，他們特地帶了小耶誕樹到病房，陪林光寧度過最後耶誕節。林有慧回憶起父親，即使在病中都不忘提醒準備禮物給醫護人員，和小時候耶誕節全家的回憶，不僅悲從中來。

廣告 廣告

趙傳演出前接到母逝消息，仍然敬業完成演出。（資料照）

歌手趙傳的百歲母親在今年母親節前病逝，當時他在屏東準備上台演唱前，接到姐姐電話說「媽媽過世了」，趙傳雖悲傷，但敬業上台完成工作。他雖遺憾沒能過上母親節，但感念母親的愛，「我會好好的繼續唱下去，成為能讓您驕傲的兒子！」

演員苗可麗出席活動被問及今年母親節如何過時，突然紅了眼眶，她透露媽媽剛離世，不會過母親節。苗可麗的83歲母親在睡夢中離開，事前完全沒有徵兆，最讓她遺憾的是工作中接到母親電話，但沒好好講完，成為她們最後一次聯繫。

更多鏡週刊報導

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別

麻衣戴「錶界天花板」百萬朗格ONE上節目！鑑價翻倍 收藏貔貅笑喊：投資到現在都賺

麻衣家傳「限量寶物」全曝光 她驚喊：低調富豪