沉痛哀悼隨機殺人事件罹難者 北車聖誕樹熄燈三天

▲22公尺高6萬顆燈泡打造的臺北車站聖誕樹，為哀悼捷運隨機殺人案傷亡者，將熄燈三天。

【記者 洪美滿／台北 報導】為表達對昨（19）日晚間北捷台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，臺鐵公司宣布，臺北車站大廳聖誕樹將自即日起熄燈三天，以暫歇的燈光，為逝去的生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。

臺鐵公司表示，對於昨（19）日捷運臺上車站隨機殺人事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨。臺鐵公司也將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。（照片交通部提供）