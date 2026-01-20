沉痾30載愈改愈亂 業界哀鴻遍野

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日向政府喊話，建議立即公布「可即時使用」的土資場和暫存場清單，若無法達成，則應給予合理的緩衝期，健全相關機制。（王莫昀攝）

土方之亂愈演愈烈，業界哀鴻遍野，衍生諸多亂象，有業者直言，現在連台電、水公司管線工程也停擺，除檢修受影響，新建案還因沒水、沒電無法交屋；令人憂心的是，有建案地下室已開挖，卻因土方無處去停工，衍生公安疑慮，此外，過去土石方可跨縣市處理，如今這條路也被封了。

陳煌銘昨日與各縣市公會、榮工、中工等代表舉行記者會表示，公共工程動輒上億、甚至數百億，土方處理雖不及1％，卻是最重要的一環，畢竟基地無法開挖，工程便無法推進。

陳煌銘感嘆說，內政部在民國85年6月公布的《營建政策白皮書》就已點出台灣營建剩餘土石方面臨三大問題，分別是棄土場不足、棄土處理計畫不詳實，管理制度不健全三大原因。近期推出「剩餘土石方全流向管制」，雖想解決問題，卻因制度配套不足，反引發嚴重的土方之亂。

營造公會台中市辦事處長張福明更嚴正指出，國土署1月14日所提出的補救方案，對營造業來說，很多都是畫大餅、講空話，完全不切實際，如國土署說將以台中港、彰濱工業區作為營建剩餘土石方的暫置場。但這些暫置場在哪裡？更離譜的是，國土署自己說要到115年底，台中港等相關場址才能陸續提供使用。難道要台中所有建築工地，全部停工停到今年年底嗎？土方之亂要一直亂到今年年底嗎？

「去年我們就已經多次跟國土署開會，清楚表達在所有配套措施尚未完善前，請不要貿然在115年1月1日實施新制，但很遺憾，國土署仍然一意孤行。」張福明指出，強行上路，結果就是全省建築工地大停工，整個營建產業陷入混亂。