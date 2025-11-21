沉睡三百多年 巴赫兩首「新」夏康編入作品目錄

▲IMSLP上已經可以找到BWV 1178的原版樂譜，抄譜者為Salomon Günther John；並說明以往此曲曾被暫歸至Johann Christoph Graff名下，近期才確認為巴赫之作

兩首失蹤約320年的巴赫管風琴作品，日前在作曲家埋骨的萊比錫聖托馬斯教堂「再度」公開演出，且已分別得到正式作品目錄編號：BWV 1178（D小調夏康與賦格）、BWV 1179（G小調夏康）。

這兩首曲子雖然早在1992年就被學者從比利時皇家圖書館翻了出來，但其作者與創作時間始終未明。萊比錫巴赫目錄負責人Peter Wollny表示，自己花了超過30年，才終於湊出約20項證據，顯示它們出自巴赫，可見追尋這些作品的真正歸屬是何其困難。

數年前，Wollny的研究夥伴Bernd Koska發現一封1729年的信，筆跡近似於一位自稱曾在Arnstadt隨巴赫學習的管風琴師Salomon Günther John。但直到研究者近期追蹤到他更早寫下的法院文件、發現筆跡與樂譜吻合時，才確定正是John於1705年在巴赫眼前手寫了這兩部作品的樂譜。

Wollny在發表會上回顧：「為了確認這兩首曲子的身分，我花了很長時間找尋失落的拼圖，現在整張圖象終於浮現……我99.99%肯定它們都是巴赫的創作。」並評述它們「複雜」且「高度個人化」，內有當時巴赫音樂獨具的作曲手法——例如透過賦格將單一主題編進更大的音樂織體。

「這是令人驚嘆的發現。」加拿大鋼琴家、巴赫權威Angela Hewitt告訴《衛報》： 「對我而言，很容易就能從中辨識出巴赫早期的風格：其中的複調寫作尚未發展到後來那種境界，但豐富的想像力、宏偉氣度，以及演奏時純粹的喜悅，全都一應俱全……它們是相當完整的作品，將會成為管風琴家曲目中的極佳補充。」

德國聯邦文化與媒體部長Wolfram Weimer形容這項發現是「音樂界的一個偉大時刻」，並補充說：「這不僅僅是音樂研究。同業媒體會報導為轟動全球的要聞，但其實，這是魔法。」

曾演奏這些作品的荷蘭管風琴家Ton Koopman表示，他預期音樂家未來會經常演出它們，他告訴法新社：「當人們想到年輕時的巴赫或莫札特時，常以為他們到晚年才展現天賦——但事實並非如此。」

