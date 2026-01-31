沉睡海底逾80年！美軍將打撈全球唯一可保存的 TBD-1「毀滅者」

道格拉斯 TBD-1「毀滅者」。 圖：翻攝自 IG 帳號 @airseaheritage

[Newtalk新聞] 一支由海事與海軍文物保存機構組成的團隊宣布，將啟動一項歷史性計畫，打撈一架沉沒於馬紹爾群島賈盧伊特環礁、已在海底長眠逾 80 年的第二次世界大戰魚雷轟炸機。美國海軍歷史與文物司令部與空與海文物基金會（Air and Sea Heritage Foundation）正合作回收官僚編號 1515 的道格拉斯 TBD-1「毀滅者」，此行動旨在保存珍貴航空史文物，並計畫未來於華盛頓特區的美國海軍國家博物館公開展出。

美國海軍歷史與文物司令部於30日宣布，該機型為美國海軍第一款全金屬艦載機，並具備可折疊機翼設計，以利航空母艦收納。TBD-1「毀滅者」在服役初期屬最先進機型，曾於太平洋戰爭初期發揮關鍵作用，參與包括珊瑚海海戰與中途島海戰等重要戰役。

編號 1515 的 TBD-1「毀滅者」機於 1942 年 2 月 1 日自航空母艦「約克鎮號」起飛，在美國海軍於太平洋戰區的首次攻勢行動馬紹爾吉爾伯特群島突襲中，於賈盧伊特潟湖迫降。根據美國海軍歷史與文物司令部資料，機上三名海軍飛行員皆在緊急降落中生還，但隨後遭日軍俘虜，成為戰俘長達三年，直至 1945 年獲得解放。

保存團隊指出，此次打撈行動的最終目標，是將該架飛機納入未來仍在籌備中的美國海軍國家博物館展出。若保存計畫順利完成，官僚編號 1515 將成為全球首架被博物館完整保存的 TBD-1「毀滅者」飛機。美國海軍歷史與文物司令部在新聞稿中表示，在為海軍建造的 129 架 TBD-1 飛機中，目前沒有任何一架存世於博物館或私人收藏，所有已知機體殘骸皆位於海底。

1983 年企業號航空母艦第 6 魚雷機中隊（VT-6）的 TBD 轟炸機。 圖：翻攝自維基百科

空與海文物基金會指出，該飛機已被列為潛在打撈目標長達 23 年。期間，基金會領導團隊曾七度前往賈盧伊特環礁進行考察，並與美國海軍、德州農工大學海事考古與保存中心、馬紹爾群島共和國文化與歷史保存辦公室，以及賈盧伊特環礁地方政府合作推進相關作業。德州農工大學的海事考古與保存中心自 2006 年起亦持續參與該飛機的紀錄與研究。

根據規劃，打撈與保存工作將分為四個階段，包含在馬紹爾群島進行前期協調與作業準備、於賈盧伊特潟湖進行考古式打撈、將飛機運往德州農工大學進行清理與穩定處理，最終於華盛頓特區的美國海軍國家博物館永久公開展出。

空與海文物基金會在其「毀滅者計畫」網頁中表示，官僚編號 1515 將成為連結歷史事件與人物的重要象徵，使參觀者得以透過飛機本體，理解賈盧伊特事件、艦載機發展、機組人員經歷、早期航空技術、海戰歷史以及相關考古與材料科學研究。

