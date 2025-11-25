沉睡萬年噴發！衣索比亞火山灰直衝天際、太空也可見 煙塵飄至印度

編譯林浩博／綜合報導

CNN 25日報導，位於東非衣索比亞的一座火山，沉寂了1萬年後，竟再度噴發。所噴發的灰雲直竄天際，甚至影響了數千英里遠的印度飛航交通。

沉睡萬年的海利古比火山23日突然噴發，火山雲柱直竄天際14公里。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

「突然的煙霧彈」

「海利古比」（Hayli Gubbi）火山位於衣索比亞東北部的阿法（Afar）地區，突於23日甦醒，所噴發的火山灰，都給附近村莊積了厚厚一層，農民生活陷入困境。

儘管並未傳出因火山噴發造成的傷亡消息，但據牧民賽德（Mohammed Seid）說法，牧草地卻會因火山灰的覆蓋而枯萎，從而威脅當地以放牧生計。

廣告 廣告

居民回憶噴發當時，聽到了恐怖的爆炸聲響。居民阿卜德拉（Ahmed Abdela）心有餘悸：「感覺就像是突然有煙霧彈炸開。」

太空也可見

火山的噴發，就連遠在太空的衛星都看得見。美國太空總署（NASA）公布的衛星照顯示，濃密的灰柱直升天際，再整片往東飄過紅海。

據火山灰諮詢中心（Toulouse Volcanic Ash Advisory Center），火山灰雲經過了阿拉伯半島的葉門與阿曼，再飄散至巴基斯坦與印度。

印巴齊緊張

隨著火山灰進入自家空域，巴基斯坦的氣象部門24日發布了警報。

鄰國印度方面，自家的「印度航空」（Air India）於X平台宣布，因應海利古比火山噴發，取消多個國內外航班，以預警性檢查飛越特定地區的飛機。

印度首都新德里本就處於嚴重空汙，據印度氣象單位稱，由於火山灰是在高空飄散，不會太大影響當地空氣品質，預計火山灰會迅速再往東飄向中國。

海利古比火山位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴約800公里處，為厄爾塔阿雷山脈（Erta Ale Range）最南端的火山，該山脈是當地的火山山脈。

海利古比火山海拔高度約500公尺，處於兩大板塊激烈地質活動的區域。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報

畫面曝光！相隔半年…屏東萬丹泥火山再度噴發「3口爆漿竄烈焰」

獨家／竜樹諒最新預言曝光！夢見菲律賓「這1件事」 這句話點醒全台

富士山若爆發「火山灰恐癱瘓全東京」！AI模擬片畫面曝光

