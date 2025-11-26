沉睡萬年首噴發！衣索比亞火山灰飄到南亞 印度空污霾上加霜

2025年11月21日，印度新德里的霧霾，和飄著毒泡沫的亞穆納河（Yamuna River）。路透社



衣索比亞東北部一座火山休眠1萬年來首度噴發，火山灰衝到14公里高，影響數千里外的中東和南亞地區，部分航班不得不取消。火山灰飄在南亞高空，不至於影響民眾，真正讓印度人感到悲哀的是，不需要火山灰，他們的空氣就已經夠糟了。

綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，東非國家衣索比亞東北部阿法地區（Afar）的海利古比火山（Hayli Gubbi Volcano）週日（11/23）噴發，是有紀錄以來第一次。這座火山至少已休眠1萬年。

火山口海拔約500公尺，火山灰上衝高達14公里，不僅覆蓋了鄰近村莊，也飄到其他國家。據飛航追蹤網站Flightradar24，火山灰25日已經飄過葉門、阿曼，覆蓋巴基斯坦和印度北部的部分地區，並繼續往中國的方向飄去。

2025年11月23日，衣索比亞海利古比火山噴發。美聯社

2025年11月23日，衣索比亞海利古比火山噴發。美聯社

2025年11月23日，衛星影像顯示，衣索比亞海利古比火山噴發的火山灰飄向紅海。NASA／路透社

受火山灰影響，印度航空（Air India）近兩日取消了11個航班，印度阿卡薩航空（Akasa Air）也取消了飛往沙烏地阿拉伯港都吉達、阿拉伯聯合大公國首都阿布達比、科威特等地的航班。

印度：不用火山灰就夠慘了

印度氣象局（IMD）表示，火山灰是飄浮在高空，所以不會對首都新德里造成明顯影響。不過言下之意可是相當悲情，因為就算火山灰沒有沉降下來，正在霧霾季的新德里空氣就已經夠差了。

根據空氣品質指標追蹤網站IQAir，台灣時間今天（11/26）上午10時半，新德里空氣品質指標（AQI）為276，是紫色的「危險」等級，是全球最糟。每逢10至11月，新德里總是高居榜首，折磨著3400萬名居民的呼吸道和肺。

2025年11月25日，印度新德里的霧霾。路透社

2025年11月25日，印度新德里的霧霾。路透社

2025年11月20日，印度新德里的霧霾。路透社

新德里今年霧霾季大約從10月20日開始，當時排燈節剛過，不僅有燈，還放煙火，而印度農民習慣火耕，收割後留下的稻稈直接用火燒，加上城市交通產生的廢氣；與此同時，天氣轉冷，冷空氣密度較高，空氣中的汙染物下沉、無法飄散，就形成了德里的灰暗冬天，連著名古蹟紅堡（Red Fort）都被燻黑，碳和重金屬在紅堡外牆上結了一層黑色的殼。

在紅堡工作的拉曼（Raman）說，他30年前第一次看到紅堡，那時顏色鮮紅得多，像是蘋果的顏色，「現在已經變成一顆爛蘋果了」。

從1996年以來，德里每屆政府都有空污防制計畫，但至今依然不見改善。有報告指出，印度過去3年來死於空污相關併發症的人數可能有數百萬；數個非營利組織聯合製作的「2025年全球空氣品質報告」（2025 State of Global Air）也估計，2023年全球死於空氣污染相關症狀的人當中，印度人數占30%。

